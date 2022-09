Nachschlag: Good Fellas

Nicolas Armer/picture alliance/dpa NAFO strikes back. Ein angeblich zufällig gegründetes Internetbündnis will Putins Trollarmee begegnen

Der Krieg, das ist inzwischen ein alter Hut, wird nicht nur in den Weiten der Osteuropäischen Ebene geführt, sondern auch im Dschungel des Cyberspace. Putins Trollarmee ist dort längstens schon im Gefechtsmodus, dehnt, spreizt und staucht Fakten oder lügt und fälscht ganz einfach. »Europa«? Völlig hilflos, barmt der Anchorman vom »Heute-Journal«. Doch jetzt wird zurückgefeuert. Einer staunenden Öffentlichkeit stellt die Nachrichtensendung jetzt ein neues Kriegsbündnis vor, das die russische Pinocchiobrigade das Fürchten lehren soll: die North Atlantic Fella Organisation (NAFO). Ein Internetkombattant aus Brüssel bekennt: »Ich kann zwar nicht militärisch kämpfen, aber ich kann Desinformation bekämpfen.« Und ein Politikwissenschaftler, der Bundeswehrsoldaten im Umgang mit Social Media berät, bescheinigt den Nordatlantik-Fellas, wie wichtig ihr Werk sei. Sein Name: Tobias Fella. Sein Institut: ein transatlantischer Thinktank. Ein Narr, wer hier an Zufall glaubt. (brat)