Weiteres LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Berlin. In Wilhelmshaven wird ein weiteres schwimmendes Flüssigerdgasterminal errichtet. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz teilte am Donnerstag mit, neben den vier bereits von der Regierung gecharterten Terminals, voraussichtlich mehrheitlich zum Import von Frackinggas aus den USA, komme jetzt ein fünftes dazu. Dieses soll Ende 2023 oder Anfang 2024 einsatzbereit sein. Gleichzeitig werde dabei die Möglichkeit zur Anlandung von »grünem« Wasserstoff geschaffen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei einer Pressekonferenz. Mit dem Import von Flüssigerdgas mache die Bundesrepublik sich zudem »unabhängiger von Erdgaslieferungen aus Russland«. Bereits zum Jahreswechsel sollen zwei schwimmende Anlagen in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel mit einer Leitungsanbindung zum Weitertransport in Betrieb gehen. (Reuters/dpa/jW)