Gezerre um Entlastung

Sven Hoppe/dpa Endstation: Seit Donnerstag wird das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV nicht mehr verkauft

Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt sind ausgelaufen, ohne dass es Nachfolgelösungen gäbe. Die Preise für Benzin und Diesel an der Zapfsäule gingen am Donnerstag deswegen bereits wieder deutlich nach oben. Nun ruhen viele Hoffnungen auf neuen Entlastungen. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket hatte die Bundesregierung bereits angekündigt. Auf konkrete Inhalte konnten sich die Kabinettsmitglieder im Rahmen ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg diese Woche jedoch nicht einigen.

Die Arbeiten an dem Paket würden aber bald abgeschlossen werden, stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Tagung am Mittwoch in Aussicht. »Maßgeschneidert« sollen die Maßnahmen demnach sein. Und dafür sorgen, dass Bürger und Unternehmen »diese schwierige Zeit gut durchstehen können«. Die Zuversicht des Kanzlers teilt auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken, laut der die Menschen im Land »in Kürze« mit Entlastungen rechnen dürfen: »Wir werden in den nächsten Tagen das Entlastungspaket zu Ende beraten und beschließen«, sagte sie am Donnerstag.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sprach nach der Klausurtagung von einem »wuchtigen Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft«. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Bundeshaushalts hatte er noch betont, es gäbe wegen der Schuldenbremse keine Spielräume für weitere Entlastungen. Nun versucht er, diese zumindest kleinzuhalten: Hatten die bisherigen beiden Entlastungspakete, in denen auch der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket enthalten waren, ein Gesamtvolumen von rund 30 Milliarden Euro, gab der FDP-Chef nun an, für dieses Jahr noch einen möglichen Spielraum »in einem einstelligen Milliarden-Euro-Bereich« zu sehen.

Derweil deutet sich an, dass in dem Paket eine Nachfolgelösung für das Neun-Euro-Ticket enthalten sein dürfte – die allerdings deutlich teurer wird und bei der die Länder stärker zur Kasse gebeten werden. Auch ein Heizkostenzuschuss könnte dem Vernehmen nach enthalten sein. Dieser wäre laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) effektiver als ein Gaspreisdeckel, weil er entlaste, aber zugleich Anreize zum Energiesparen enthalte. Scholz hatte zudem zuletzt mehrfach eine Ausweitung des Wohngelds angekündigt.