»Christian Lindner hat in letzter Sekunde interveniert«

serienlicht/imago images

In einer Petition, die die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland unterstützt, werfen Sie Bundesfinanzminister Christian Lindner den Bruch des Koalitionsvertrags vor. Worin besteht die Kritik?

Im Koalitionsvertrag wurde ausgehandelt, dass die verbliebenen Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH – einer Nachfolgerin der Treuhand – nicht mehr verkauft und nur noch an nachhaltige und ökologische Betriebe verpachtet werden sollen. Die Verhandlungen zwischen dem Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Bundesfinanzministerium darüber waren bereits sehr weit. In letzter Sekunde hat FDP-Chef Lindner interveniert und den Koalitionsvertrag in Frage gestellt. Unsere Befürchtung ist, dass weiter privatisiert werden könnte und die Vorgabe, nur an nachhaltige Betriebe zu verpachten, aufgeweicht wird.

Was hat es mit den Flächen der BVVG auf sich?

Das sind die staatseigenen Flächen der DDR, die an die Treuhand übergegangen sind. Anfang der 1990er Jahre waren das etwa 1,1 Millionen Hektar Land, die vor allem an Großbetriebe, die Nachfolgebetriebe der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR, verpachtet oder verkauft wurden. Zunächst vergab die BVVG das Land meist vergünstigt, in den letzten Jahren hat sie viel Land zum Höchstpreis verkauft. Übriggeblieben sind nur noch 91.000 Hektar. Wir kritisieren, dass hier öffentliches Eigentum privatisiert wurde und sich der Staat damit im Handlungsspielraum einschränkt.

Wie ist die Situation der Landwirtschaft im Osten Deutschlands?

Die ist durch Großbetriebe geprägt. Über 50 Prozent der Flächen werden von den LPG-Nachfolgern bewirtschaftet. Das ist die dominierende Gruppe – und ein großer Unterschied zur Agrarstruktur in Westdeutschland. Kleinere und mittlere Betriebe sind bei der Flächennutzung in der Minderheit. Ein weiterer Aspekt in Ostdeutschland ist, dass viele dieser Großbetriebe von Investoren wie Aldi, Fielmann und Rheinmetall aufgekauft werden. Die haben die Landwirtschaft als Anlageobjekt entdeckt.

Welche Probleme gehen damit einher?

Zum einen sind das große und mächtige Player, die hier entstehen. Sie haben lokal einen großen Einfluss, was die Demokratie- und Machtfrage auf dem Land stellt. Ein zweiter Aspekt liegt in der großflächigen Organisierung der Betriebe, die eine monokulturelle und industrielle Landwirtschaft mit sich bringt. Das hat negative Auswirkungen auf die Umwelt durch fehlende Strukturelemente wie Hecken, die für die Biodiversität wichtig sind, oder durch die wenig bodenschonende Art der Landwirtschaft. Darüber hinaus hat es auch soziale Auswirkungen, da diese Betriebe deutlich weniger Arbeitsplätze als kleinere Betriebe schaffen oder sogar noch einsparen. Das führt zu einer weiteren Verödung der ländlichen Regionen. Für eine Belebung sind jedoch Arbeitsplätze wichtig.

In einem Kriterienkatalog listen Sie Strategien für die gemeinwohlorientierte Verpachtung von Flächen auf. Was sind die zentralen Punkte?

Wir wollen Naturschutz und Klimaschutz durch eine nachhaltige Landwirtschaft stärken. Flächen müssen gemeinwohlorientiert verpachtet werden. Für uns sind das Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen, die die Bodenqualität erhalten oder verbessern, biodiversitätsfördernde und klimaschützende Maßnahmen umsetzen, auf das Tierwohl achten und auf sozial faire Formen der Landwirtschaft setzen.

Petitionen sind rechtlich nicht bindend. Üben Sie auch auf anderen Weg Druck aus, um eine Privatisierung der Flächen zu stoppen?

Inzwischen sind wir bei mehr als 130.000 Unterschriften – das ist bereits ein Erfolg und drückt eine große Unterstützung für unser Anliegen aus. Im Juli hatten wir eine Protestaktion vor dem Finanzministerium. Zudem üben wir Druck auf die Ministerien aus, um eine Verbändeanhörung zu erreichen, in der auch die betroffenen Landwirtinnen und Landwirte gehört werden.