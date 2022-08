Hans-Christian Ströbele verstorben

Berlin. Hans-Christian Ströbele ist tot. Der Grünen-Politiker starb bereits am Montag, wie sein Rechtsanwalt Johannes Eisenberg am Mittwoch mitteilte. Er wurde 83 Jahre alt. Ströbele verteidigte als Rechtsanwalt Aktivisten der Studentenbewegung und Angehörige der RAF, war Mitgründer der Grünen und der Taz. 2002 wurde er als erster Grüner über ein Direktmandat im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg in den Bundestag gewählt. Der Sohn eines Chemikers aus Halle/Saale war eine Symbolfigur des linken Flügels der Grünen. Er wandte sich gegen den NATO-Angriff auf Jugoslawien, den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr und die Hartz-»Reformen«. Im Parlament stimmte er immer wieder gegen die Mehrheit seiner Fraktion. (dpa/jW)