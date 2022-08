Ausbeutung statt Ausbildung

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Ausgeputzt: 37 Prozent der Hotelfach-Azubis brechen ihre Lehre vorzeitig ab

Fachkräfte gesucht, brüllen Unternehmensverbände seit Jahren lautstark. Aber nicht einmal jedes fünfte Unternehmen bildet hierzulande noch aus. Nie gab es weniger Lehrlinge als in der Coronapandemie. Die, die ausbilden, machen es nicht besonders gut, wie der am Mittwoch vorgestellte Ausbildungsreport der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB Jugend) zeigt. Die Befragung wurde von August 2020 bis März 2022 durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich 14.426 Auszubildende aus den laut dem Bundesinstitut für Berufsausbildung 25 am häufigsten gewählten Lehrberufen.

Fast jeder dritte Azubi muss unbezahlte Überstunden leisten, die Betreuung durch die Ausbilder ist oft mangelhaft, die Auszubildenden müssen Aufgaben übernehmen, die nichts mit ihrem künftigen Beruf zu tun haben. Die Vergütung ist schlecht und jeder dritte hat keinen festen Ausbildungsplan – das alles sind Verstöße gegen das Berufsbildungsgesetz.

Trotzdem sind im ersten Ausbildungsjahr rund 73 Prozent der Azubis zufrieden. Das könnte anfängliche Euphorie sein, bis der Alltag sie einholt. Oder sie sind bescheiden geworden, weil das Pandemiemanagement so schlecht war und die Qualität der Ausbildung auf einem Tiefpunkt ist. Mehr als ein Drittel der Azubis litt unter deutlichen Einschränkungen, mehr als 60 Prozent absolvierten mindestens einen Teil der Ausbildung im Homeoffice, fast alle waren von Homeschooling betroffen. »Uns berichteten etliche Auszubildende, dass sie monatelang fast gar nichts gelernt haben und völlig alleingelassen wurden«, sagte Andrea Hornung, Bundesvorsitzende der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) am Mittwoch gegenüber junge Welt.

Im dritten Lehrjahr gaben nur noch 54,4 Prozent der Befragten an, die Ausbildung in ihrem Betrieb weiterzuempfehlen.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP angekündigt: »Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer voll qualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht.« Davon ist noch nichts zu sehen. Fast 228.000 Jugendliche steckten 2021 im Übergangssystem von der Schule in die Ausbildung fest. Insgesamt haben 2,33 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren keinen Berufsabschluss.

Hotels und Restaurants waren wieder die Schlusslichter bei der Ausbildung des Nachwuchses, so eine Sonderauswertung des Reports der DGB-Jugend. Angehende Bäcker, Köche sowie Hotel- und Restaurantfachleute müssen deutlich häufiger Überstunden leisten als Auszubildende in anderen Berufen. Die Überstunden werden im Vergleich häufig weder durch Freizeit noch durch Bezahlung ausgeglichen, fasste die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in einer Pressmitteilung vom Mittwoch zusammen.

NGG-Jugendsprecher Volkmar Wolf sagte gegenüber jW: »In zu vielen Betrieben werden Auszubildende häufig als billige Arbeitskräfte verstanden. Der alte Spruch ›Lehrjahre sind keine Herrenjahre‹ muss endgültig der Vergangenheit angehören.« Die schlechten Bewertungen der Auszubildenden spiegeln sich auch in hohen Abbruchquoten wider. Mehr als 41 Prozent der Koch-Azubis lösten ihren Vertrag 2020 vorzeitig – bei Hotelfachleuten 37 Prozent und bei den Fachverkäuferinnen waren es sogar mehr als 43 Prozent.

Die DGB-Jugend fordert eine Ausbildungsplatzgarantie. Die SDAJ geht da noch weiter: »Wer nicht ausbildet, muss zahlen, wer nicht zahlt, wird enteignet. Wir brauchen eine Mindestausbildungsvergütung von 1.500 Euro netto und Preisstopps für Lebensmittel und Energie«, verlangt Hornung. Auch eine Übernahme im erlernten Beruf und eine konsequente Durchsetzung des Berufsbildungsgesetzes gehört zu ihren Forderungen. Dabei könne nicht auf die Kapitalisten gebaut werden, »die uns nur zu gern als billige Arbeitskräfte nutzen, um uns anschließend in befristete Verträge zu stecken«.