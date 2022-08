NRW: MLPD enthüllt Karl-Marx-Statue

Gelsenkirchen. Im Rahmen der Veranstaltungen zu ihrem 40jährigen Bestehen hat die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) am Sonnabend vor ihrer Parteizentrale im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen eine von ihr in Auftrag gegebene, 2,11 Meter große und in Aluminium gegossene Karl-Marx-Statue enthüllt. Sie stammt vom Künstler Rainer Günther und wurde neben einer bereits am 20. Juni 2020 dort enthüllten, gleichgroßen Lenin-Statue aufgestellt. Die Kombination sei »zumindest für Deutschland einzigartig«, teilte die Partei am Sonnabend mit. (jW)