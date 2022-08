»Das ist nicht nur Symbolpolitik«

Bernd Weißbrod/dpa Angewiesen auf Almosen: Menschen kaufen in einem »Tafelladen« übriggebliebene Lebensmittel (Stuttgart, 21.7.)

Der Sozialverband Deutschland, der VdK Deutschland, die Tafel Deutschland und der Deutsche Mieterbund haben Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, aufgefordert, einen Sozialgipfel einzuberufen. Was versprechen Sie sich von so einer letztlich doch symbolischen Maßnahme?

Wir müssen alles Mögliche tun, um in dieser Verteilungsauseinandersetzung die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten. Untere und mittlere Einkommensbezieher, Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende wurden bei den bisherigen Entlastungen wegen der gestiegenen Inflation und der explodierenden Energiekosten nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn wir dem Kanzler unsere Forderungen vorlegen, ist das nicht nur Symbolpolitik. Es geht uns darum, zu einer gerechteren Verteilung in der Gesellschaft zu kommen, um in Deutschland den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten.

Angenommen, Scholz lädt nun zum Sozialgipfel ein: Gäben Sie damit dem Sozialdemokraten nicht die Gelegenheit, sich als Wohltäter zu inszenieren – obwohl doch seine Regierung großen Anteil an den gegenwärtigen Verwerfungen hat?

Nein. Unsere Forderungen sind sehr konkret. Mit der von ihm versprochenen Wohngeldreform muss etwa Menschen bei den demnächst eintreffenden Nebenkostenabrechnungen geholfen werden, die zwar über der Grundsicherung sind – möglicherweise aber nur geringfügig. Die Energiepauschale muss auch an Rentnerinnen, Rentner und Studierende ausgezahlt werden, an Krankengeldbezieher und viele andere. Absehbar ist, dass die dafür vorgesehenen 300 Euro für das Jahr kaum ausreichen. Für 2023 muss es eine Erhöhung geben.

Können Sie Beispiele von Menschen schildern, die durch die jüngsten Entwicklungen in die Armut gerutscht sind?

Rentnerinnen und Rentner mit einer Durchschnittsrente verbringen längere Zeit in ihren Wohnungen. Bei täglichen Einkäufen von Lebensmitteln sind sie den Kostensteigerungen ausgesetzt. Sie haben keinerlei Möglichkeit, ihr Einkommen aus eigener Kraft zu erhöhen. Diesen Menschen dürfen die Wohnungen nicht gekündigt werden, nur weil sie Heizkosten nicht zahlen können. Um das sicherzustellen, braucht es gesetzliche Grundlagen, nicht nur warme Worte. Erwerbslose, Menschen, die aufgrund niedriger Löhne aufstocken müssen, sowie Rentnerinnen und Rentner in der Grundsicherung müssen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Die Regelsätze müssen auf mindestens 650 Euro ansteigen. Wir fordern ab sofort eine Abschlagszahlung von 100 Euro monatlich. Da erwarten wir vom Kanzler konkrete Zusagen.

Wäre es nicht sinnvoller, wenn Sozialverbände jetzt für den »heißen Herbst« mobilisieren, anstatt auf Appelle zu setzen?

Wir sind erst mal gut damit beraten, konkrete Forderungen einzubringen. Aktuell sind wir in den Verhandlungen über das Bürgergeld. Es braucht Nachbesserungen, gerade bei der Erhöhung der Regelsätze.

Aus den Reihen der Partei Die Linke wird angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise nun zu Montagsdemonstrationen aufgerufen. Werden Sie sich beteiligen?

Unser SoVD hat gemeinsam mit dem VdK eine Klage auf den Weg gebracht. Damit wollen wir bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, um gerade für Grundsicherungsbezieher eine lebenssichernde Existenz zu erreichen. Wir wollen das mit sozialstaatlichen Mitteln erreichen – und so auch Antworten auf die kriegerischen Angriffe von Russland auf die Ukraine finden. Es geht darum, unsere Freiheit aufrechtzuerhalten. Dazu brauchen wir auch den Sozialstaat.

Wie also fällt Ihr Zwischenzeugnis für die Arbeit der Ampelregierung aus?

Insbesondere aufgrund der derzeit von außen kommenden Gefahren für unsere Demokratie müssen wir als Sozialverband darauf hinwirken, dass die Ampelkoalition mehr soziale Gerechtigkeit walten lässt.

Tankrabatt und Gasumlage: Entlastet die Bundesregierung nicht eher Konzerne als die Menschen, deren Interessen Sie vertreten wollen?

Unseren Auftrag sehen wir darin, diese Fehler aufzuspüren und transparent zu machen. Wir wollen darauf hinwirken, die Missstände zu überwinden.