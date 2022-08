Schredderaktion im Erzbistum

Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO Steht dahinter: Kardinal Rainer Maria Woelki mit Gebetsbuch beim Pontifikalamt zu Fronleichnam (Köln, 16.6.)

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat am Sonnabend in Rom der Zeremonie zur Ernennung neuer Kardinäle durch Papst Franziskus im Vatikan teilgenommen, da bestätigte das Erzbistum in Köln, dass Woelki 2015 eine Liste mit den Namen der sexualisierten Gewalt tatverdächtiger Priester eigenhändig geschreddert hatte. Dies sei aus Datenschutzgründen erfolgt. Dadurch seien keinerlei Informationen verlorengegangen, da die Originalakten weiter vorhanden seien, betonte das Erzbistum. Dessen Angaben zufolge hatte sich Woelki 2015 nach seinem Amtsantritt eine Excel-Tabelle mit den Namen der Priester vorlegen lassen, denen sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurde. Außerdem wurden dort die Zahlungen aufgeführt, die den Opfern in Anerkennung ihres Leids geleistet worden waren. Woelki habe sich so einen groben Überblick über die Lage verschaffen wollen.

Derweil konnte Woelki vor Gericht einen Erfolg gegen Springers Boulevardblatt Bild erzielen. Das Landgericht Köln hatte nach Angaben einer Sprecherin vom Freitag im Eilverfahren entschieden, dass das Blatt eine bestimmte Behauptung nicht wiederholen darf. Gegen die Entscheidung ist Widerspruch möglich. Bild hatte über Vorwürfe sexualisierter Gewalt durch den früheren Sternsinger-Chef Winfried Pilz (1940–2019) berichtet. 2010 war der Geistliche nach Ostdeutschland gezogen, doch das zuständige Bistum Dresden-Meißen wurde vom Erzbistum Köln nicht über die Vorwürfe gegen ihn informiert.

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller sagte dazu dem Blatt, die Meldung sei unter Woelkis Vorgänger Kardinal Joachim Meisner unterblieben und von Woelki nicht nachgeholt worden. In dem Zusammenhang veröffentlichte Bild den Satz: »Auch beim Motiv für Woelkis Dienstpflichtverletzung legt sich der Kirchenrechtler fest.« Diese Aussage wurde vom Landgericht Köln verboten. Woelki hat sich nach eigenen Worten erst im Juni dieses Jahres erstmals persönlich mit dem Fall Pilz befasst.

Das Springer-Blatt prüfe einem Sprecher zufolge weitere rechtliche Schritte. Fest stehe, dass man Schüller korrekt zitiert habe. Schüller stellte in einer eidesstattlichen Versicherung klar, dass er sich nicht zu einem angeblichen Motiv Woelkis in der Frage geäußert habe. Der Kardinal zog daraufhin seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Schüller zurück. (dpa/jW)