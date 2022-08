Probleme der Kunst

Angesichts deutlich gestiegener Besucherzahlen in italienischen Kultureinrichtungen nach der Coronapandemie warnt der Direktor der Uffizien in Florenz vor einem drohenden Personalmangel. »In einer Zeit, in der das Museumsangebot wächst und die Besucherzahlen wieder steigen, schrumpft die Zahl der Beschäftigten in den Museen weiter«, sagte der Deutsche Eike Schmidt der Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Das Personal ist dem Kunsthistoriker zufolge sehr stark reduziert, es drohten deshalb gar Schließungen. Mit Personalproblemen besonderer Art hat derweil das Museum für zeitgenössische Kunst in der iranischen Hauptstadt Teheran zu kämpfen: Das Museum erklärte am Freitag, dass man für zwei Tage schließen müsse, um einem Insektenbefall einer Ausstellung des deutschen Künstlerpaares Bernd und Hilla Becher Herr zu werden. (dpa/jW)