Nachschlag: Vater der Goldbrassen

Juan Carlos Cruz/imago images/Agencia EFE Sorgte nicht nur für Erfolg, sondern auch für Stimmung und Zusammenhalt: Maradona bei den »Doraden« aus Sinaloa (10.9.2018)

Die Goldbrasse, bekannt auch unter dem Namen Dorade, ist ein stabiler Fisch. Kräftig, anspruchslos, in größeren Gruppen unterwegs. Die Goldbrasse wechselt ihr Geschlecht, zunächst ist sie männlich und im Alter von etwa zwei Jahren wird sie weiblich. In der Stadt Culiacán im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa hat sich ein Fußballclub nach dem Fisch benannt: Dorados de Sinaloa. Berüchtigt ist die Stadt als Sitz des Sinaloa-Kartells. Dessen Chef war vor seiner Verhaftung Joaquin Guzmán, besser bekannt als »El Chapo«. Schlagzeilen machte der Zweitligist, als 2018 der größte Fußballer aller Zeiten sein Trainer wurde: Diego Armando Maradona. Experten prophezeiten eine Katastrophe. Es kam anders. Auf Netflix gibt es jetzt eine Doku, die Maradonas überaus erfolgreiches Wirken in dem Verein zeigt. Der Argentinier humpelt durch das Bild, schreit, feuert an und kümmert sich um seine Spieler wie ein Vater. Das ist zum Teil sehr privat, aber vor allem ziemlich verrückt. (mik)