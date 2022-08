Ein eigener Eindruck

Alle fünf Jahre pilgern mehrere hunderttausend Besucher nach Kassel, weil sie erwarten, einen Eindruck vom Stand zeitgenössischer Kunst zu bekommen. In diesem Jahr ist es anstrengender als früher. Das liegt nicht nur daran, dass die gezeigten Werke sich auf über 30 Standorte in der ganzen Stadt verteilen, sondern auch an dem ungewohnten Zugang, mit dem die ausgestellte Kunst des globalen Südens die Betrachter konfrontiert. Das Fridericianum und die Documenta-Halle sind auch diesmal die ersten Anlaufpunkte, aber Besucher würden etwas versäumen, wenn sie nicht die Hübner-Hallen, das Hallenbad Ost, den Standort WH 22 oder Hafenstraße 76 in Augenschein nähmen. Selbst im Außenbereich finden sich Objekte und Installationen, für die sich ein Rundgang lohnt. Unsere – zugegebenermaßen – subjektive Auswahl von Bildern soll zu einem eigenen Blick auf die Ausstellung anregen, die noch bis zum 25. September 2022 zu sehen ist.

Im Fridericianum empfängt die Besucher ein riesiges Mindmap, das die theoretischen Überlegungen dieser Weltkunstausstellung visualisieren soll. Wie heißt es doch: »Wer ein Konzept findet, darf es behalten …«

Wie bei jeder Documenta findet man eindrucksvolle Werke, die deutliche Aussagen transportieren. Manche Objekte haben einen klaren politischen Anspruch, bei anderen ist die künstlerische Botschaft eher grenzwertig. Die Documenta 15 wird vom kollektiven Blick des globalen Südens dominiert. Viele Werke setzen sich mit den gesellschaftlichen Folgen des Kolonialismus auseinander, darunter die Arbeiten der Künstlergruppe Taring Padi (es fehlen leider Übersetzungen aus dem Indonesischen), die trotz und gerade wegen des Antisemitismus-Skandals um ihr Banner »People’s Justice« der Auseinandersetzung lohnen, oder die Malerei des Aborigines Richard Bell. Viele Künstlerkollektive verstehen sich zudem als gesellschaftliche Aktivisten (Nest-Collective). Kunst gesellschaftlich ausgegrenzter Gruppen sichtbar zu machen, das ist das Anliegen der OFF Biennale Budapest, die zum ersten Mal Werke von Romakünstlern auf der Documenta zeigt, oder der Black Archives, die Kunst von PoC sichtbar machen. Wie voraufklärerische Mythen ihre Wirksamkeit bis heute entfalten, zeigen nicht nur Installationen von Atis Rezistans (St. Kunigundis-Kirche), sondern auch Erick Beltrán mit seiner Präsentation im Museum für Sepulkralkultur. Daneben gibt es Graphic Novels (Nino Bulling), einen queeren Fotoroman aus dem Libanon und viel politische Ironie (Perjovschi und der Scholz-Kritiker Hamja Ahsan) zu entdecken. Nicht zu vergessen zahllose Videoarbeiten, die oft eher als Dokumentarfilme gesehen werden können denn als Kunstinstallationen.