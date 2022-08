Tausende Afghanen warten auf Visatermin

Berlin. Mehr als 5.000 afghanische Familienangehörige warten derzeit auf einen Termin bei einer deutschen Botschaft, um ein Visum zur Familienzusammenführung beantragen zu können. Darauf wies Clara Bünger, flüchtlingspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, am Freitag nach der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hin. »Besonders problematisch ist die Situation für Frauen, deren Rechte die Taliban seit ihrer Rückkehr an die Macht deutlich eingeschränkt haben«, so Bünger. Viele der Familienangehörigen säßen monate- oder gar jahrelang unter unzumutbaren Bedingungen in Afghanistan fest, da die Wartezeiten auf einen Termin bereits seit 2020 mehr als ein Jahr betragen. (jW)