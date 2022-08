»Marx hat uns das Handwerkszeug gegeben«

IPON Auf marxistische Analyse sollte die Praxis folgen (Frankfurt am Main, 1.5.2022)

Von Montag bis Donnerstag findet in Frankfurt am Main die Marxistische Studienwoche statt. Was ist das Ziel der Veranstaltung?

Das Thema lautet: »Krieg und Frieden. Eine neue Ära neoimperialistischer Weltmachtkonflikte?« Vor allem in diesem Jahr wird deutlich, dass es darum geht, die neue Weltordnung zu bestimmen. Sie soll weiterhin so aussehen wie die alte, mit den USA als der einzigen Supermacht. Daneben versuchen andere Länder, stärker zu dominieren, auch die Bundesrepublik. In der Studienwoche wollen wir das auf wissenschaftlicher Grundlage analysieren. Ziel ist, zu untersuchen, was wir tun können, um diese Konflikte zu entschärfen. Jetzt fragen Sie bestimmt, was hat Marx mit all dem zu tun?

Genau. Was hat all das mit den Theorien von Marx zu tun?

Marx hat die Dynamiken des Kapitalismus auf den Punkt gebracht und aufgezeigt, wohin uns all das führen kann: zu Imperialismus, Kolonialismus, Konkurrenzen um die Weltherrschaft. Seine Theorien wurden von wissenschaftlichen Arbeiten von Lenin und Rosa Luxemburg fortgeführt, die nachwiesen, wie der Kapitalismus durch seine expansiven Bestrebungen zum Krieg führt. »Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen«, resümierte der französische Historiker und Sozialist Jean Jaurès. Aggressive ökonomische Expansion und Bildung von Imperien ist geradezu gesetzmäßig verbunden mit dem Kapitalismus.

Welche Rolle spielt die Frage von Krieg und Frieden in der marxistischen Theorie?

Weil der Kapitalismus immer weitere Teile des Planeten unter seine Marktmechanismen, also seine Kontrolle, bringen muss, entsteht Gegenwehr. Es kommt zum Konflikt. Indem man gegenwärtige Konflikte mit der marxistischen Theorie konfrontiert, ist die Debatte anzureichern.

Wie ist vor diesem Hintergrund das Entstehen des Ukraine-Kriegs zu erklären?

Marx hat uns das Handwerkszeug an die Hand gegeben. Davon auszugehen, dass dieser Konflikt plötzlich vom Himmel gefallen wäre, ist falsch. Wir hatten vor etwa 30 Jahren eine Phase, wo man hätte glauben können, die Welt könnte mit Abrüstung und Konzepten gegenseitiger Sicherheiten zum Frieden kommen. All das wurde von den USA systematisch hintertrieben, indem sie die Osterweiterung der NATO-Staaten vorangetrieben haben. Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa wurde von Bündnisstaaten nicht ratifiziert. In den vergangenen Jahrzehnten wurde geradezu alles getan, um die alten Konfliktherde wieder herzustellen. Die NATO hatte zum Höhepunkt des Kalten Krieges 16 Mitglieder; künftig sind es 32. Die kapitalistisch regierten Länder haben die Aggression geschürt.

Sie sind Referent zum Thema: »Krieg, Frieden, Völkerrecht – Aufgaben der Linken und der Friedensbewegung«. Wie können sie den Herausforderungen gerecht werden, den Frieden zu sichern?

Die Partei Die Linke hat den Krieg mit angeheizt, indem sie neuerlich verschärfenden Maßnahmen zugestimmt hat. Sie tut das, um als erhoffte Belohnung irgendwann eine Regierungsbeteiligung zu erreichen. Freilich gibt es in ihr noch Friedenskräfte, wie etwa die Europaabgeordnete Özlem Demirel, die auf dem Podium der Studienwoche mitdiskutiert. Der Großteil der Partei aber hat die Analysen von Karl Marx und Rosa Luxemburg vergessen. Außerparlamentarische Bewegungen wie die Friedensbewegung haben die Sicherung des Friedens noch im Konzept, sind aber schwach. Zur Debatte steht, wie die kriegerische Gewalt einzudämmen ist.

Bündnis 90/Die Grünen haben sich zum Kriegstreiber entwickelt. Auf wen kann man noch hoffen?

Die Partei Die Linke sollte sich mit Blick auf künftige Wahlen zur Friedenskraft entwickeln, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Die Alternative wäre, dass die Partei sich quasi selbst abschafft. Wenn sie wie im letzten Wahlkampf nur wenige Euro mehr Mindestlohn fordert, nach dem Motto »Wir sind grüner als die Grünen«, werden die Wähler das Original bevorzugen. Sich in der Friedensfrage zu engagieren, geht aber nur auf Grundlage einer theoretischen soliden Analyse, inwiefern der Kapitalismus die Friedenssicherung verhindert. Das ist Thema der marxistischen Studienwoche.