Amazon-Verteilzentrum bestreikt

Bad Hersfeld. Verdi hat die Beschäftigten im Amazon-Verteilzentrum Bad Hersfeld erneut zum Streik aufgerufen. Mit dem in der Nacht zum Freitag begonnenen Ausstand soll Druck auf die Geschäftsleitung ausgeübt werden, die sich nach eigenen Angaben in einem »Lohnfindungsprozess« befinde, erklärte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main. Der Streik soll auch den Samstag umfassen. Verdi versucht seit Jahren ohne Ergebnis, bei dem US-Konzern den Flächentarifvertrag des Versand- und Einzelhandels durchzusetzen oder einen Haustarif abzuschließen. (dpa/jW)