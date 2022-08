Hamburg: Protest gegen fossilen Kapitalismus

Hamburg. Rund 80 Klimaaktivisten haben am Donnerstag morgen die Zufahrten der Düngerfabrik Yara in ­Hamburg-Brunsbüttel blockiert, wie die Kampagne »Ende Gelände« über Twitter mitteilte. Das Unternehmen gilt als größter Gasverbraucher in Norddeutschland. Die ­Blockade fand im Rahmen einer Aktionswoche rund um das von Klima-, antikolonialen und linken Gruppen ­veranstaltete »System Change«-Camp im Altonaer Volkspark statt. Am Mittwoch abend hatten rund 2.000 Demonstranten am Hafen gegen die geplanten Flüssiggasterminals, fossilen Kapitalismus und neokoloniale Ausbeutung protestiert. Mit Parolen wie »Umweltschutz und Hafenstreik: One struggle, one fight« forderten sie, soziale und ökologische Kämpfe zu verbinden. (jW)