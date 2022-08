Bambule in der Hansestadt

Pay Numrich Protest am Luxusbau: Aktivisten haben sich am Montag an der Hamburger Elbphilharmonie abgeseilt

Am Dienstag hat in Hamburg das »System Change«-Camp begonnen. Eine Woche lang wollen Aktivisten gegen die Nutzung von Kohle und Gas protestieren und ein Zeichen für Klimagerechtigkeit und die Überwindung des Kapitalismus setzen. Bei Veranstaltungen, Workshops, Trainings, Aktionen zivilen Ungehorsams und Kundgebungen werden von den Veranstaltern, einem Bündnis aus mehr als 40 Organisationen, rund 6.000 Teilnehmer erwartet. Für diesen Mittwoch ist eine Demonstration unter dem Motto »LNG stoppen, fossilen Kapitalismus sabotieren« geplant.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der Aufbau des Camps im Altonaer Stadtpark begonnen. Zunächst hatte die Hamburger Versammlungsbehörde versucht, die Protestwoche durch ein Verbot des Aufbaus von Zelten zur Übernachtung und der Ausgabe von Lebensmitteln und Getränken zu verhindern. Sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht hatten jedoch im Sinne des Bündnisses entschieden und den Aufbau des Camps im Altonaer Volkspark genehmigt.

Am Montag seilten sich Aktivisten der Gruppen Gegenstrom, Robin Wood und »Ende Gelände« bei einer einstündigen Kletteraktion an der Fassade der Elbphilharmonie mit zwei Transparenten ab, auf denen »Exit Gas Now« und »Neoliberalen Kapitalismus bekämpfen« gefordert wurde. »An verschiedenen Häfen in Norddeutschland in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade, soll ab 2022 Jahr der Neubau von Flüssiggas-(LNG-)Terminals starten und so Gas aus dem Ausland importiert werden. Das wollen wir stoppen«, heißt es in einer Erklärung von »Ende Gelände«. Die Klimaschutzgruppe plädiert für »einen radikalen Systemwandel«. Weiter: »Wir brauchen eine dezentrale Energieproduktion in den Händen der Bevölkerung.« Es müsse darüber nachgedacht werden, Schlüsselindustrien zu vergesellschaften.

Durch beschleunigte Genehmigungsverfahren aufgrund der durch Sanktionen gegen Russland verursachten Gasknappheit soll ein erstes schwimmendes LNG-Terminal in Wilhelmshaven bereits zum Jahreswechsel 2022/23 in Betrieb genommen werden. Ronja Heise von Robin Wood erklärte zur Kletteraktion: »Die Herstellung von LNG ist sehr energieintensiv und klimaschädlich. Flüssiggas wird oftmals durch Fracking gewonnen. Das ist in Deutschland aus gutem Grund verboten. Es führt zur Vergiftung der Böden, des Wassers und der Luft.« Für die lokale Bevölkerung bedeute LNG oftmals Vertreibung, Gesundheitsschäden und die Zerstörung von Lebensgrundlagen. So würden globale Ungleichheiten weiter verschärft. In Texas bedrohe der Bau eines LNG-Exportterminals zum Beispiel heilige Orte der indigenen Gemeinschaft der Carrizo/Comecrudo. »Der Energiehunger der deutschen Industrie wird auf Kosten der Menschen in den Abbauregionen gestillt«, so Heise. In Hamburg komme ein koloniales Erbe mit einer immer noch stattfindenden neokolonialen Ausbeutung zusammen.

Die Aktion an der Elbphilharmonie war den Aktivisten zufolge ein Vorgeschmack auf das »System Change«-Camp, an dem auch Fridays for Future, »Abya Yala Anticolonial«, »Women Defend Rojava« und die Interventionistische Linke beteiligt sind. Das Bündnis »Ums Ganze« plant in der Campwoche Blockadeaktionen im Hafen, weitere Gruppen wollen in der ganzen Stadt tätig werden. Die Hamburger Polizei hat Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert und geht vom größten Einsatz seit mehreren Jahren aus.