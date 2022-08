Genosse der Bosse

Emmanuele Contini/IMAGO Da juckt die Nase: Kanzler Scholz auf der Pressekonferenz (Berlin, 11.8.2022)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Donnerstag im Rahmen seiner ersten »Sommerpressekonferenz« den Fragen von Medienvertretern gestellt. Doch wer angesichts mieser Umfragewerte Neues oder Überraschendes von ihm erwartete, sah sich getäuscht. Auch in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank behielt Scholz seine bekannte Linie bei.

Der Kanzler wies hier einmal mehr jede Verantwortung aus seiner Zeit als Erster Bürgermeister der Hansestadt von sich. »Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat«, behauptete er. Umfangreiche Untersuchungen der zurückliegenden zweieinhalb Jahre hätten das gezeigt. »Ich bin sicher, dass diese Erkenntnis nicht mehr geändert werden wird«, erklärte er und forderte auch die versammelten Journalisten auf, die Sache endlich ruhen zu lassen. Konkret sagte er: Er wünsche sich, dass auch manche Medienvertreter endlich einsehen würden, dass es nach so langer Zeit und so intensiven Untersuchungen nichts Neues geben wird.

In der Affäre ging es um sogenannte »Cum-Ex«-Geschäfte, bei denen Finanzakteure sich über ein ausgeklügeltes System Steuern erstatten ließen, die sie nie gezahlt hatten. Nach Treffen 2016 und 2017 mit den Bankgesellschaftern Christian Olearius und Max Warburg im Amtszimmer von Scholz hatte die Finanzverwaltung eine Steuerrückforderung in Höhe von 47 Millionen Euro gegen die Bank verjähren lassen. Weitere 43 Millionen Euro wurden 2017 erst nach Intervention des Bundesfinanzministeriums kurz vor Eintritt der Verjährung eingefordert.

Als nun ein Journalist bei der Pressekonferenz behauptete, die Banker hätten nach einem Treffen mit Scholz »geklautes« Geld behalten dürfen, drohte Scholz indirekt mit juristischen Schritten. »Sie würden diese Tatsachenbehauptung nicht erhärten können, wenn Sie es müssten«, warnte Scholz. »Bedenken Sie das, wenn Sie so was sagen.« Auf die Frage, was er von den kürzlich im Zuge der »Cum-Ex«-Ermittlungen in einem Bankschließfach bei seinem langjährigen Vertrauten, dem früheren Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, gefundenen 200.000 Euro wisse, blockte der Kanzler: »Nichts«, so Scholz. Er habe keine Ahnung, woher die Gelder kommen, würde es aber selbst gerne wissen.

Mit Blick auf die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel beschwichtigte Scholz. Dass es zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen kommen könne, damit rechne er nicht. Auf die Frage, ob er wegen steigender Energiepreise soziale Unruhen erwarte, antwortete er: »Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird«. Deutschland sei schließlich ein Sozialstaat. Damit distanzierte sich Scholz von Wortmeldungen etwa von Vertretern des Inlandsgeheimdienstes, die – wie am Mittwoch der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer – gewalttätige Auseinandersetzungen nicht ausschließen.

Scholz versprach auch vor diesem Hintergrund, die Bevölkerung zu »entlasten«. Zu den schon beschlossenen Maßnahmen sollen weitere kommen. »Wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen«, betonte er. Beim Wohngeld wolle die Bundesregierung etwas machen, sie wolle auch ein Bürgergeld einführen. Zu einem Paket würden auch steuerliche Entlastungen zählen. Was Bundesfinanzminister Christian Lindner zuletzt vorgestellt habe, sei ein »guter Aufschlag«, lobte der Kanzler die Initiative des FDP-Politikers, die nach Berechnungen von Sozialverbänden wesentlich den Reichen nützt.

Eine Journalistin wies auf die Erhöhung von Wohngeld und Bafög hin, deren Empfänger von den geplanten steuerlichen Entlastungen nichts hätten. Wohngeld soll im nächsten Jahr um acht Euro steigen, Bafög um sechs Euro. Als sie Scholz fragte, ob er sich vorstellen könne, dass sich die Teller der Betroffenen davon füllen ließen, wich dieser einer konkreten Antwort aus.