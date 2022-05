Griechenland stoppt Geflüchtete in Ägäis

Athen. Griechenland hat nach eigenen Angaben am Montag morgen rund 600 Menschen an der Überfahrt von der Türkei in griechische Hoheitsgewässer gehindert. Nachdem Besatzungen griechischer Patrouillenschiffe die türkische Küstenwache über die Boote informiert hätten, seien diese entweder umgekehrt oder abgefangen worden und hätten die türkischen Hoheitsgewässer nicht verlassen. Griechenland wird von Menschenrechtsorganisationen vorgeworfen, Asylsuchende illegal zurück in die Türkei zu schicken. (AFP/jW)