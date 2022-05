Australiens Labor-Chef als Premier vereidigt

Canberra. Australiens neuer Premierminister Anthony Albanese ist direkt nach seiner Amtseinführung am Montag zu einem Gipfeltreffen in Tokio geflogen. In der japanischen Hauptstadt wollte Albanese mit US-Präsident Joseph Biden sowie den Regierungschefs von Japan und Indien zusammenkommen. Die Beziehungen zu China blieben indessen »schwierig«, sagte Albanese. Offiziellen Teilergebnissen der Wahl zufolge sicherte sich die Labor-Partei von Albanese bei der Parlamentswahl am Sonnabend mindestens 75 der 151 Sitze im Repräsentantenhaus – und verfehlte damit knapp die Mehrheit von 76 Sitzen. (AFP/jW)