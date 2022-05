Mord an Oberst: Iran kündigt Vergeltung an

Teheran. Der Iran hat für die Ermordung eines ranghohen Mitglieds der »Revolutionsgarden« Vergeltung angekündigt. »Ich bestehe auf der ernsthaften Verfolgung (der Mörder) durch die Sicherheitsbehörden«, sagte Präsident Ebrahim Raisi am Montag. Oberst Sajjad Chodai war am Sonntag nach Angaben der »Revolutionsgarden« bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Die Garden machten für die »terroristische« Tat »Elemente mit Verbindungen zur globalen Arroganz« verantwortlich – ein Verweis auf die USA und ihre Verbündeten, darunter Israel. (AFP/jW)