Weiße Krähe

Fleißige jW-Leser kennen ­Gisela Sonnenburg als Ballettkritikerin dieser Zeitung und wissen: Sie ist eine Frau der Praxis. Davon kann man sich auch am 29. Mai ab 19 Uhr im Berliner Kino Babylon überzeugen: Bei dem von Sonnenburg moderierten Abend »Schicksalstanz mit Nurejew« geben Lucia ­Lacarra, Matthew Golding und weitere Tänzer des Ballett Dortmund in Soli und Pas de deux von ­Christopher Wheeldon Szenen aus dem Leben des unsterblichen Rudolf Nurejew, dem wohl besten Tänzer des 20. Jahrhunderts. Anschließend wird ab 20.30 Uhr der Film »Nurejew – The White Crow« (Ralph ­Fiennes, 2018) gezeigt. (jW)