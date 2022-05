Berlin: SPD für Verkauf von Wohnungen, AfD auch

Berlin. Berlins Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) will landeseigenen Wohnungsunternehmen den Verkauf von Wohnungen an Selbstnutzer erlauben. In der Regierungskoalition stößt sein Vorstoß auf Ablehnung. Die Grünen sprechen von einer »Sackgasse«, die Partei Die Linke erinnert an den »Versorgungsauftrag«. Der Berliner Mieterverein weist darauf hin, dass wenige Mieter so viel Geld hätten und die wenigsten Eigentumswohnungen auch von Eigentümern genutzt werden. Aber es gibt Befürworter. »AfD wirkt!« teilte die zweitkleinste Fraktion am Mittwoch mit. Geisels Vorschlag sei »seit Jahren Bestandteil des AfD-Programms«. »Es bleibt zu hoffen, dass Geisel nicht im Sturm seiner Kritiker einknickt.« (jW)