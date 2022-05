Hauen und Stechen

Christoph Soeder/dpa Stimmenverluste und interne Schelte sorgen für Kopfschmerzen bei AfD-Chef Chrupalla (Prenzlau, 9.4.2022)

Es war die zehnte Wahl seit Anfang 2020 in Folge, in der die AfD Verluste hinnehmen musste: Mit 5,4 Prozent der Stimmen zog die Rechtsaußenpartei am Sonntag nur knapp erneut in den nordrhein-westfälischen Landtag ein, nachdem sie eine Woche zuvor aus dem schleswig-holsteinischen Landesparlament geflogen war. Gegenüber der vorherigen NRW-Landtagswahl hatte sie zwei Prozent eingebüßt und knapp 238.000 Wähler verloren.

Schon zeigen sich weitere Zerfallserscheinungen. Am Dienstag erklärte die gesamte AfD-Ratsfraktion in Bochum ihren Parteiaustritt. Die Bochumer AfD habe »immer für einen moderaten und konservativen Kurs« gestanden, der »in der Partei immer weniger durchzusetzen« sei, erklärten die Ratsleute. »Wir werden nicht blind hinter den Zielen einiger Protagonisten in der Partei herlaufen, die die Ziele der ursprünglichen AfD nicht mehr vertreten.« Das zielt offenkundig auf den Parteivorsitzenden Tino Chrupalla, der seit dem Parteiaustritt des Kovorsitzenden Jörg Meuthen im Februar allein an der Spitze steht.

Insbesondere aus westlichen Landesverbänden wächst der Druck auf den Sachsen, seinen Platz bei Neuwahlen des Vorstandes auf dem Bundesparteitag in einem Monat im sächsischen Riesa zu räumen. Bereits am Tag nach der NRW-Wahl attackierten mit Joana Cotar und Alexander Wolf zwei Mitglieder des 13köpfigen Bundesvorstandes den Parteichef öffentlich in Pressestatements. »Mit Tino Chrupalla endet die Erfolgsgeschichte der AfD«, so Cotar. »Frieden schaffen ohne Waffen« sei eine Kirchentagsparole und nicht Position der AfD, attackierte die Gießener Abgeordnete die Weigerung der Mehrheit der Bundestagsfraktion, für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu stimmen. Wolf, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, benannte Chrupallas Haltung zum Krieg in der Ukraine als »Irrweg, der die AfD fast eine weitere Landtagsfraktion gekostet hätte«.

Chrupalla dagegen will erklärtermaßen ausgerechnet die chauvinistische und militaristische AfD als »Partei des Friedens für Europa« in Stellung bringen. »Auch dieser Krieg hat mehrere Väter«, verwehrte sich der AfD-Vorsitzende am Montag auf der Pressekonferenz nach der NRW-Wahl gegen einseitige Schuldzuweisungen an Russland. Auch die Rolle der NATO und der Bundesregierung müsse erörtert werden. Es bestehe die Gefahr für Deutschland, in einen Weltkrieg »hinein zu stolpern«, warnte Chrupalla. Um keine Missverständnisse über seine Motive aufkommen zu lassen, hatte der Parteichef laut einem Spiegel-Bericht in einem parteiinternen Rundschreiben deutlich gemacht: »Wir sind keine Pazifisten, sondern Patrioten«.

Alice Weidel, die mit Chrupalla zusammen die Bundestagsfraktion führt, nannte am Dienstag die parteiinternen Angriffe auf den Vorsitzenden »ungehörig«, Kritik dürfe »niemals extern« geäußert werden. Doch am Mittwoch schloss sich mit dem ehemaligen Landeschef der NRW-AfD und derzeitigen verteidigungspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, ein weiterer prominenter AfDler aus dem Westen und Gegner einer prorussischen Orientierung der Opposition gegen Chrupalla an. Eine »deutliche Kurskorrektur« sei »nicht ohne Führungswechsel« zu haben, so der Bundeswehroberst a.D. gegenüber dpa, der sich dafür gleich selbst ins Spiel brachte: »Selbstverständlich stehe ich für meine Partei zur Verfügung, um sie wieder auf Erfolgskurs zu bringen.«

Noch nicht offiziell in das Rennen um den Vorsitz eingestiegen ist der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. In der Einschätzung des Ukraine-Krieges, den er »aus amerikanischen Eigeninteressen provoziert« ansieht, steht der rechte Flügelmann nicht so weit von Chrupalla entfernt. In der Innenpolitik verfolgt er allerdings einen offen nationalrevolutionär und völkisch ausgerichteten Kurs. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios hat Höcke sich in der vergangenen Woche mit mindestens fünf hochrangigen Mitgliedern der Bundestagsfraktion getroffen, um seine Chancen zu sondieren. Ebenso wie Höcke in Thüringen kann sich Chrupalla in seinem Landesverband Sachsen auf eine starke Hausmacht stützen. Dort liegt die AfD laut Umfragen derzeit mit 28 Prozent Zustimmung auf dem ersten Platz, Landtagswahlen finden allerdings erst 2024 statt.