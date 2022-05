Keine klaren Zusagen

Jens Büttner/dpa Arbeitsplatzsicherung gefordert: Beschäftigte der MV-Werften am Mittwoch vor dem Landtag in Schwerin

Mit einer Kundgebung vor dem Landtag in Schwerin haben am Mittwoch Beschäftigte der insolventen MV-Werften für mehr Unterstützung von Bund und Ländern demonstriert. Konkret geht es ihnen dabei um ein längeres Bestehen der Transfergesellschaft, bei der noch rund 1.500 Beschäftigte angestellt sind. Wird sie nicht weitergeführt, droht ihnen Ende Juni der Verlust des Arbeitsplatzes.

Um sich bei der Landespolitik Gehör zu verschaffen, reisten von den Standorten in Rostock und Wismar Delegationen in die Landeshauptstadt. Insgesamt waren es mehr als 60 Personen, erklärte Heiko Messerschmidt von der IG Metall Küste gegenüber jW. Dort wurden sie von Vertretern der Landesregierung und der Parteien des Landtags empfangen, doch mehr als warme Worte hatten sie nicht zu erwarten.

Man stehe zu den Werften, habe man ihnen gesagt, erklärte der Gewerkschafter auf Nachfrage; aber konkrete Zusagen habe es nicht gegeben. Die nächsten zwei Wochen seien entscheidend, auch weil noch Gespräche mit möglichen Investoren geführt würden. Doch die Beschäftigten drängen auf eine zügige Klärung, denn ihnen läuft die Zeit davon. Schon Anfang August fallen 400 der ehemals bei den Werften beschäftigten Arbeiter endgültig aus der eingerichteten Transfergesellschaft.

Das Wort »Perspektiven« höre man immer wieder von der Politik, sagte Messerschmidt, »jetzt muss es aber konkret werden«. Die Aussagen der Politiker wertete er aktuell weder als Zu- noch als Absage an eine Weiterführung. »Nach unserer Meinung brauchen wir – egal in welcher Variante – die Verlängerung der Transfergesellschaft«, so Messerschmidt weiter. Das sei nötig, damit die Menschen in der Region gehalten würden und die Chance bekämen, wieder in gute Arbeit zu kommen. Das Land sei deshalb gefordert, die Menschen vor Erwerbslosigkeit zu schützen, Perspektiven zu bieten.

Zudem solle den Investoren die Möglichkeit gegeben werden, die benötigten Fachkräfte an den Standorten zu halten und zu qualifizieren. Es reiche eben nicht nur ein Kaufvertrag, sondern es bräuchte auch klare Zusagen von den Investoren: Es müsse klar sein, »wie viele Beschäftigte arbeiten wann und wie an welchen Standorten«, so Messerschmidt. Bei der Veranstaltung wurden verschiedene Investoren genannt, mit denen der Insolvenzverwalter momentan verhandelt. So prüft unter anderem der schwedische Reedereikonzern Stena AB den Einstieg bei den MV-Werften und damit ist die Hoffnung verbunden, dass er das Kreuzfahrtschiff »Global One« weiterbauen könnte.

Daneben zeigt auch Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) Interesse an Teilen der MV-Werften. Der Hersteller von U-Booten und Marineschiffen ist vor allem am Standort Wismar interessiert, wie TKMS-Vorstandschef Oliver Burkhard gegenüber der Welt am Sonntag erklärt hatte. Das Unternehmen möchte auch einen Teil der 100 Milliarden Euro abgreifen, welche die Bundesregierung der Bundeswehr zusätzlich zur Verfügung stellen will. TKMS will dafür zusätzliche Kapazitäten aufbauen, und da kommen dem Unternehmen die vielen Werften an Nord- und Ostsee gerade recht, die unter der Krise des zivilen Schiffbaus leiden.

Zuvor hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei der Veranstaltung betont: »Für uns ist es wichtig, dass wir für alle drei Standorte Perspektiven bekommen, und an diesen Perspektiven arbeiten wir.« Es müsse klar sein, wohin die Brücke »Transfergesellschaft« führe. Sie wies auch darauf hin, dass sie eine Beteiligung des Bundes an den Kosten fordert. »Schiffsfinanzierung war immer eine gemeinsame Sache von Land und Bund, und wir erwarten, dass der Bund uns weiter unterstützt«, sagte sie. Insgesamt solle Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Wirtschaft in Ostdeutschland stärker in den Blick nehmen.

Der frühere Eigner der MV-Werften, der chinesische Kreuzfahrtkonzern Genting Hongkong, war während der Coronapandemie in Schieflage geraten: In Asien brach der Tourismus ein, was sich auch auf die Werften auswirkte. Im Januar beantragten die MV-Werften Insolvenz.