Kinder-Sofortzuschlag und Einmalzahlung beschlossen

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Die Ampel-Parteien haben den »Sofortzuschlag« für Kinder und eine Einmalzahlung von 100 Euro für Erwachsene beschlossen

Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstag den im vergangenen Herbst angekündigten sogenannten Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien und eine Einmalzahlung für leistungsberechtigte Erwachsene mit den Stimmen der Ampelfraktionen beschlossen. Demnach sollen Kinder und Jugendliche in Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind ab Juli 20 Euro mehr im Monat erhalten. Der Höchstbetrag im Kinderzuschlag steigt damit auf höchstens 229 Euro monatlich pro Kind. Für erwachsene Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII, Asylbewerberleistungsgesetz oder Bundesversorgungsgesetz wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beschlossen. Außerdem sollen auch Menschen, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben, eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro erhalten. Das Ampel-Kabinett hatte den Sofortzuschlag im Koalitionsvertrag als Übergangsregelung bis zur Einführung der sogenannten Kindergrundsicherung vereinbart. (dpa/jW)