Ukraine stellt Gastransit in Region Lugansk ein

Marijan Murat/dpa Ab Mittwoch fallen bis zu 32,6 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag nach Europa weg

Kiew. Die Ukraine stellt ab Mittwoch den Transit von russischem Gas im Gebiet Lugansk im Osten des Landes ein. Damit fielen bis zu 32,6 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag weg – das sei fast ein Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge, teilte der ukrainische Gasnetzbetreiber am Dienstag mit. Aufgrund der russischen Besatzung sei es unmöglich geworden, über den Punkt Sochraniwka Gas an andere Verteilstationen weiterzuleiten, hieß es. Der Betreiber berief sich auf einen Fall »höherer Gewalt«. Russlands Energiekonzern Gasprom, der zuletzt täglich fast 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Europa gepumpt hatte, wies das zurück. Gasprom habe »keinerlei Bestätigungen über Umstände höherer Gewalt« erhalten, sagte Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Die nun wegfallenden Lieferungen statt dessen über andere Routen umzuleiten, sei technisch nicht möglich. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung für den ukrainischen Gastransit nach Europa liegt bei 109 Millionen Kubikmetern pro Tag. Die Hauptroute für russisches Gas nach Europa ist jedoch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Zweieinhalb Monate nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Moskau am Dienstag vormittag mitgeteilt, gemeinsam mit den Truppen der »Volksrepublik« bis an die Verwaltungsgrenzen von Lugansk vorgedrungen zu sein. (dpa/jW)