BRD: Einbruch bei Pkw-Neuzulassungen

Flensburg. Die Autoindustrie hat im April einen Einbruch bei den Neuzulassungen verzeichnet. 180.264 Neuwagen wurden zugelassen, 21,5 Prozent weniger als im April 2021, wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg am Mittwoch mitteilte. Im März waren die Neuzulassungen um 17,5 Prozent gesunken. Hintergrund sind Engpässe bei Rohstoffen und Zulieferteilen. In manchen Werken ruht die Produktion. Ein Ende der Preissteigerungen und stetigen Verlängerung der Lieferzeiten ist nicht abzusehen. Auch die Neuzulassungen von Elektroautos sanken im April um 6,9 Prozent. (dpa/jW)