Mali kündigt Kooperation mit Frankreich auf

Bamako. Das westafrikanische Mali will seine Militärkooperation mit Frankreich beenden. Die Kündigung aller Verträge und Vereinbarungen werde innerhalb von sechs Monaten in Kraft treten, teilte die Militärjunta in der Nacht zum Dienstag mit. Paris und seine internationalen Partner hatten im Februar ein Ende des »Antiterrorkampfs« in Mali verkündet und einen koordinierten Abzug der rund 4.300 Soldaten angekündigt. Zuvor hatte es erhebliche Spannungen wegen des Einsatzes zwischen der alten Kolonialmacht Frankreich und der Führung des Landes gegeben. (dpa/jW)