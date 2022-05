Anschlag in Somalia auf AU-Militärbasis

Mogadischu. Die Dschihadistenmiliz Al-Schabab hat eine Militärbasis der Friedensmission der Afrikanischen Union (AU) in Somalia angegriffen und nach eigenen Angaben Dutzende dort stationierte burundische Soldaten getötet. Ein Selbstmordattentäter habe mit einer Autobombe den Eingang zur Militärbasis im Dorf Elbaraf in der Middle-Shabelle-Provinz aufgesprengt, bestätigte der hochrangige somalische Militärbeamte Mubarak Mohamed der Deutschen

Presseagentur am Dienstag. Anschließend hätten bewaffnete Kämpfer die Basis gestürmt. Es sei zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Eine Opferzahl sei noch nicht bekannt, sagte Mohamed. (dpa/jW)