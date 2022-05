Johnson sichert Ukraine weitere Unterstützung zu

London. Der britische Premierminister Boris Johnson hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. »Es geht um Freiheit gegen Unterdrückung. (…) Es geht um Gut gegen Böse. Und deshalb muss die Ukraine gewinnen«, sagte Johnson am Dienstag in einer Videoansprache an das ukrainische Parlament. Großbritannien werde weiterhin Waffen liefern, so Johnson. Unterdessen verbreitete der ukrainische nationale Sicherheitsrat Siegesgewissheit. Der Sekretär des Rates, Olexij Danilow, erklärte, der Krieg werde nicht mit einem Friedensabkommen enden. »Mit Russland können wir nur dessen Kapitulation unterzeichnen«, sagte Danilow am Montag im ukrainischen Fernsehen. (dpa/jW)