Russische Armee greift Stahlwerk in Mariupol an

Moskau. Die russische Armee und Einheiten der »Volksrepublik Donezk« haben einen Angriff auf das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol gestartet. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Dienstag laut russischen Nachrichtenagenturen, »Einheiten der russischen Armee und der Volksrepublik Donezk« hätten »mit Artillerie und Flugzeugen« begonnen, »Gefechtsstellungen« ukrainischer Truppen zu zerstören. Die ukrainische Armee bestätigte den Angriff. Das Werk ist der letzte Rückzugsort der ukrainischen Einheiten in Mariupol. In den vergangenen Tagen waren Zivilisten, die in einem Tunnelsystem unter dem Werksgelände Zuflucht gesucht hatten, dank eines Waffenstillstands evakuiert worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau warf der ukrainischen Seite vor, die Feuerpause genutzt zu haben, um ihre Gefechtsstellungen wieder einzunehmen. (AFP/jW)