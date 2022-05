Besser faseln

Bei den nordeuropäischen Rhetorikmeisterschaften am 14. und 15. Mai in Lübeck duellieren sich rund 150 redegewandte Menschen aus Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. In Deutsch und Englisch gebe es je drei Wettbewerbe: vorbereitete Reden von sieben Minuten Länge, Stegreifreden von zwei Minuten Länge sowie Bewertungsreden, in denen die Teilnehmer anderen Rednern Tips geben, um sich weiter zu verbessern. Ausrichterin ist die Bildungsorganisation Toastmasters International. (dpa/jW)