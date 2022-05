Nachschlag: Haarscharf vorm Absturz

BR/Hager Moss Film GmbH/Hagen Keller Dioramen postehelicher Tristesse in barocken Wohnräumen: Der »Tatort« am Sonntag

Sardonisch grinst Götz Otto als Unternehmer Weinhardt: Sein Importgeschäft läuft. Mit (bestenfalls unwirksamen) Arzneimitteln aus Bulgarien lässt sich prima Geld verdienen. Dumm nur, dass sein ITler Lukas (Caspar Schuchmann) Lunte wittert und ihn auffliegen lassen will. So kommt es, wie es kommen muss – zum Mord. Was gab es sonst noch? Dioramen postehelicher Tristesse in barocken Wohnräumen, die angstblasse Verzweiflung einer zurückgebliebenen alleinerziehenden Mutter und Kriminalbeamte in grundsätzlich lebensfeindlichen Büros und Vernehmungsräumen – immer am Rande der Überforderung. Oder gar der Dienstverweigerung. Container werden verladen – Globalisierung! –, Kräne quietschen durch die Nacht. Das Ensemble um die eigentlich wunderbaren Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs überagiert. Haarscharf vorm Absturz kriegt der Film doch noch die Kurve. Handschellen klicken. Abspann. (mis)