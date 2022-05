Da fehlt was

Predieri/drama-berlin.de/imago Volle Wanne: Was Sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten

Man kann ein Hörspiel schlecht finden, man kann es gut finden, und man kann es gut oder schlecht selbst machen. Das Chemnitzer freie Radio T hat zum 17. Mal den »Hörnixe«-Wettbewerb der besten nichtkommerziellen Hörspiele ausgeschrieben. Es gibt fünf Trophäen zu gewinnen: die »Hörnixe« für Lang- und die für Kurzhörspiele, das »Hörnixchen« für Kinderhörspiele von Kindern bis 12 Jahren, die »Nachwuchsnixe« für 13- bis 18jährige und die »Publikumsnixe« als Hörerpreis. Einsendeschluss ist der 17. Juli, genauere Informationen finden sich bei www.radiot.de.

Auf meinem Zettel steht noch ein »Hörnix«. Es laufen im Radio in den nächsten sieben Tagen wie immer viele interessante Features und Hörspiele und schöne Konzerte. Was wir nicht hören werden am 8. und 9. Mai sind ausführliche Sendungen über den Tag der Befreiung, über das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, ich habe in den Programmankündigungen jedenfalls keine gefunden. Passt vielleicht nicht mehr in die Zeit nach der »Zeitenwende«. Wenden wir uns dem zu, was wir kriegen:

Nach der Finanzkrise von 2007 sind Felder und Wiesen in Deutschland zu hochpreisigen Spekulationsobjekten geworden, und immer mehr Bauern müssen deshalb aufgeben. Die Zahl der Höfe ist seit 2020 von 460.000 auf 260.000 gesunken, berichten Lydia Jakobi und Tobias Barth in dieser Woche im »ARD-Radiofeature: Landraub in Deutschland« (MDR 2022, Mi., 22 Uhr, MDR Kultur, Fr., 22 Uhr, SWR 2, Sa., 18 Uhr, Bremen 2, So., 18.04 Uhr, HR 2 Kultur, 20.04, WDR 5, 21.05 Uhr, Bayern 2). Das »Zeitfragen-Feature: Rassismus gegen Sinti und Roma« behandelt ein schwer zu lösendes Problem: 99 Prozent der Wissenschaftler, die über Sinti und Roma forschen, sind selbst keine (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). In den USA formierte sich in den sechziger Jahren erstmals seit dem Sezessionskrieg hundert Jahre zuvor ernst zu nehmender Widerstand gegen das Militär, der nicht nur die Rockmusik beeinflusste, sondern auch den Jazz: Hören wir John Coltrane, Weather Report, Miles Davis und andere beim »Engagement der Jazz Community gegen den Vietnamkrieg« in »Jazz – Round Midnight« (Do., 23.30 Uhr, NDR Kultur). Gerhard Polt ist bekannt für seine Abneigung gegen Interviews. Zu seinem 80. Geburtstag hat er sich ausnahmsweise von Christoph Leibold ausfragen lassen, beim Spaziergang am Schliersee: »Was Sie schon immer über Gerhard Polt wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten« (»Bayerisches Feuilleton«, Sa., 8.05 Uhr, und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). Unbesuchbar war in ihren letzten 15 Lebensjahren die große Marlene Dietrich, empfangen hat sie in dieser Zeit in der Pariser »12, Avenue Montaigne« nur noch den Rundfunkjournalisten Louis Bozon (WDR 2012, »WDR 3-Kulturfeature«, Sa., 12.04 Uhr, und So., 15.04 Uhr). Der HR bietet am Sonnabend nachmittag einen Hörspielklassiker von Hans-Dieter Bove aus den fünfziger Jahren, die Kriminalgroteske »Der Dackel mit Schlapphut« (SWF 1955, 14.04 Uhr, HR 2 Kultur). HR 2 Kultur überträgt am Samstag abend live die Gershwin-Oper »Porgy and Bess« aus der New Yorker MET, in den Titelrollen Eric Owens und Angel Blue, am Pult David Robertson (19.04 Uhr). Die ersten drei von neun Folgen der Hörspielfassung von »Menschen im Hotel« von Vicki Baum sendet DLF Kultur am Sonntag (RIAS 1988, »Hörspiel«, 18.30 Uhr). Schließlich übernimmt BR Klassik am Montag nachmittag »Live aus dem Münchner Nationaltheater« die Wagner-lange Oper »Les Troyens« von Hector Berlioz, inszeniert von Christophe Honoré und geleitet von Daniele Rustioni (ab 17 Uhr).