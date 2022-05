Rosarote Gespinste

Luis Do Rosario/Vanessa Beecroft/Image Courtesy Fondazione MAXXI »Durch dunstigen Schleier scheint dein Auge zu glühn« – Vanessa Beecrofts Inszenierung verschleierter Frauen in Anlehnung an Giacomo Meyerbeers Oper »Robert der Teufel«

Ein bisschen Nacktheit muss sein, ebenso ein bisschen Verrücktheit, Lautstärke und krasse Buntheit: »Opera Opera – Allegro ma non troppo« (»Oper, Oper – nicht allzu heiter«) heißt die neue Ausstellung im ehemaligen Opernpalais in Berlin. Das heute »Palais Populaire« genannte Gebäude, das der Deutschen Bank gehört, bietet zwar keine köstliche Eierlikörtorte mehr an, wie einst das dort angesiedelte Operncafé, doch die räumliche Nähe zur Staatsoper Unter den Linden gleich nebenan hat eine Ausstellung zum Thema Oper wohl unvermeidlich gemacht. Faktisch handelt es sich vor allem um die brillante Premiere eines bislang in Berlin noch unbekannten italienischen Museums: das 2010 in Rom eröffnete MAXXI, das mit vollständigem Namen »Nationalmuseum der Kunst des 21. Jahrhunderts« heißt.

Der künstlerische Direktor, Hou Hanru, der auch die Berliner Schau ausrichtete, und das MAXXI schreiben in der offiziellen Darstellung, dass es sich um das erste italienische Museum zeitgenössischer Kunst handele, was leider falsch ist. Es gibt ältere, kleinere, oft regional organisierte Museen mit Gegenwartskunst in Italien; das ­MAXXI ist nicht das einzige, sondern mit 10.000 Qua­dratmetern Ausstellungsfläche lediglich das größte.

Im Palais Populaire ist der Raum zwar begrenzter, dennoch bietet die Ausstellung reichlich Anregungen. Im Entrée empfängt einen der überdimensionale Kronleuchter des Duos Vedovamazzei, der scheinbar begehbar ist und als hängender Schlafplatz mit Fellschlafsack und Nachtlampe dient. Von dem in Berlin ansässigen Olaf Nicolai, einem der höchstbezahlten Künstler der Gegenwart, kommen zwei simple Marmorplatten (im Katalog sind Sandsteinplatten abgebildet). Man soll sich daraufstellen, um, so die Idee, die Kunst und einander zu betrachten.

Ein Raum mit fünfzig Lautsprechern sorgt für akustische Antioper. Sie besteht aus Vogelgezwitscher, Pfiffen und der in ihre Einzelbestandteile zerlegten, aber immer noch hinreichend schwallenden Klavierkomposition »Clair de lune« von Claude Debussy.

Im Untergeschoss leuchten siebzehn Glühlampen, sie sollen die Anfänge der Arte Povera im Italien der späten Sechziger markieren. Ein Tohuwabohu aus stattlichen Architekturmodellen von Opernhäusern und Filmfragmenten, die auf einen Ventilator projiziert werden, flankiert von Fotos, die mal das Living Theatre zeigen, mal ein theatersaalähnliches Parlament mit dem Soundtrack von Opernlärm aus dem Backstagebereich, bildet eine kleine Ausstellung in der Ausstellung.

Oper wird hier als Lebensprinzip und Welterkennungsorganon begriffen. Ob Madame Butterfly, Tosca, Rigoletto, Siegmund, Siegfried, Wotan und der Rest der Bande damit einverstanden wären, kann nicht so einfach entschieden werden. Mit William Kentridge ist immerhin ein Künstler vertreten, der gelegentlicher Opernregisseur ist. Bei ihm hört man auch mal ein paar Takte aus Mozarts »Zauberflöte«. Seine ins Absurde treibende Installation, die den Künstler als Oberlehrer zeigt, greift aber ebenso wie die beiden rundgeschlossenen Metallkonstrukte von Monica Bonvicini eher ins Leere.

Aufregender sind andere Werke im Obergeschoss: Luigi Ontani fotografierte eine Serie mit einem schönen männlichen Akt in Davidscher Manier. Sinnlichkeit als Waffe, um Herzen zu erobern und als wandelnde Utopie zu dienen – das ist in der Tat opernreif. Anrührend ist die gesellschaftskritische Arbeit von Kara Walker, die zwei schwarze Frauen als Schattenrisse mit Glöckchenapparaten am Körper und einer Viper zu ihren Füßen zeigt. Zum aktuellen Pflichtthema Kolonialismus schuf Chen Zhen zwei Trommeln der Rache, die aus Material von Stühlen im Kolonialstil gefertigt sind. Anderes Gestühl von H. H. Lim ist absichtlich gleich gar nicht zu benutzen.

Im Werk der Künstlerin Vanessa Bee­croft tragen die Frauen Schleier: durchsichtige rosarote Gespinste, auch mal in Weiß oder Schwarz, immer sexy transparent. Beecroft hat 2014 drei Dutzend Frauen so in Szene gesetzt, um damit auf die Uraufführung der Oper »Robert le diable« (»Robert der Teufel«) von Giacomo Meyerbeer anzuspielen. Eine Tanzeinlage in dieser Oper läutete 1831 mit verschleierten Geisterfrauen in einer Friedhofskulisse die Zeit des romantischen Balletts ein. Leider weist nichts in der Ausstellung auf Meyerbeer hin, auch im ansonsten durchaus anschaulichen Katalog findet sich kein Wort.