Der Klang der Melone

Hannibal Hanschke/REUTERS Dreimal dürfen Sie raten: Ärztin oder Metzgerin?

Literatur kann jeder, Unterhaltung nicht. Literatur darf langweilig sein, Unterhaltung nicht. Literatur mag schwer verständlich sein, Unterhaltung nicht. Literatur muss einen hohen Anspruch erfüllen, Unterhaltung – auch, aber einen anderen: Die Figuren müssen überzeugend charakterisiert werden, der Plot neugierig machen, die Handlung spannend sein.

Viel mehr braucht man über den Unterhaltungsroman »Der Helle Wahnsinn« der Dänen Marie Luise Tüxen und Anders Morgenthaler nicht zu wissen, außer dass er eben genau so ist. Nur soviel noch: Der Titel ist ein Wortspiel, weil die Hauptfigur Helle Janning heißt, und der Wahnsinn beginnt, als die einstige Studentin der Tiermedizin, dann ausgebildete Metzgermeisterin und jetzt Arbeitslose in einer Klinik durch dumme, glückliche Zufälle mit einer polnischen Assistenzärztin verwechselt wird. Schnell findet sie sich in ihre neue Rolle ein; anatomisch ähneln sich Schwein und Mensch sowieso, und abendlich nach Dienstschluss »Grey’s Anatomy« zu streamen oder das Medizinhandbuch im Internet zu studieren, hilft zusätzlich.

Und dies noch: Weil ein Unterhaltungsroman mehr braucht, gibt es außerdem zwei Liebhaber, einen bösen aus der Geschäftswelt und einen guten, der natürlich Chirurg ist – und es sein darf, schließlich handelt es sich um eine Art aus der Art geschlagenen Arztroman. Es gibt die 18jährige Tochter, damit auch in der Familie fast unlösbare Probleme zu lösen sind, es gibt das befreundete Ehepaar mit dem Mann, der sich im Darknet auskennt, es gibt überhaupt vieles, was so nebenher wie notwendig geschieht, und dann gibt es noch den Polen, der bei der Heldin schwarz zur Untermiete einzieht – und Polen, da war doch was? Richtig, aber lesen Sie selbst!

Vorher schnell noch dies: Dass es sich um gute Unterhaltung handelt, liegt nicht zuletzt an den vielen guten Sätzen, mit denen die Autoren den Erzählfluss anreichern. Sie können genregemäß makaber sein und ihre Heldin Helle über eine Patientin das denken lassen: »Wäre die Frau ein Pferd, würde man sie einschläfern«; bzw. über ein Kind, das mit dem Kopf auf dem Boden knallt, dies: »Ein Geräusch wie von einer Melone, die aus einer Einkaufstüte fällt.« Sie haben kluge Vergleiche auf Lager: »Die Lügen verbreiten sich wie Ringe im Wasser.« Und sind auch mal poetisch: »Die Dunkelheit auf dem Land ist eine andere als die in der Stadt, stumm umfängt sie Wiesen und Felder, ungestört vom Schein der Lampen.«

Zu guter Letzt aber auch dies: Dass der Roman das billige, wenn nicht primitive Wort »Wahnsinn« im Titel führt, wäre ein Kritikpunkt. Aber es gibt einen Grund, dass nämlich das Buch im dänischen Original »Helle Erobreren« heißt: Das spielt auf Martin Andersen Nexös autobiographischen Romanzyklus »Pelle Erobreren« an, deutsch: »Pelle der Eroberer«. Morgenthaler/Tüxens Roman müsste also auf deutsch buchstabengetreu »Helle die Eroberin« heißen. Aber wie viele deutsche Leser packen mit ihrer Melone diese Anspielung? Außerdem muss man bedenken, dass Nexö Nobelpreisträger für, oha, Literatur war! Die braucht einen tieferen Sinn, für beste Unterhaltung aber genügt eine tragbare Oberfläche. Wie hier.