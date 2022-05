Königin der Nacht

Die französische Sängerin und Nachtklubunternehmerin Régine ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 92 Jahren wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Régine, die bürgerlich Régina Zylberberg hieß, interpretierte u. a. Chansons von Serge Gainsbourg und Barbara, spielte in Kinofilmen (»Le Train – Nur ein Hauch von Glück«) und trat in legendären Konzerthallen auf wie dem Pariser Olympia und der Carnegie Hall in New York. Zeitgleich zu ihrer Karriere als Sängerin eröffnete sie ihre ersten Nachtklubs, etwa »Chez Régine« unweit der Champs-Élysées. Sie soll zuletzt 22 Diskotheken besessen haben. Die Schriftstellerin Françoise Sagan bezeichnete Régine einst als »Königin unserer schlaflosen Nächte«. (dpa/jW)