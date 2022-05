Netzagentur: Priorisierug bei Gasengpass

Berlin. Die Bundesregierung erarbeitet Energiesparmaßnahmen für eventuelle Engpässe bei der Gasversorgung. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte am Montag, die Bundesnetzagentur arbeite derzeit an Details für Abschaltreihenfolgen im Falle eines tatsächlichen Engpasses. Diese müssten auch bei Industrie und Wirtschaft kommen. Die EU-Verordnung zur sicheren Versorgung mit Gas gebe eine »klare Richtung« vor und sehe eine Versorgung von privaten Haushalten, Kindergärten und Krankenhäusern »bis zum Schluss« vor. »Alle« könnten jetzt einen Beitrag zum Energiesparen leisten, »auch in der Wirtschaft, in den privaten Haushalten«, sagte Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) am Montag im ZDF-»Morgenmagazin«. (dpa/jW)