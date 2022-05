Fall Albrecht: Soldat bleibt in Haft

Frankfurt am Main. Der Bundeswehr-Offizier und mutmaßliche Rechtsterrorist Franco Albrecht bleibt in Untersuchungshaft. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt lehnte am Montag den Haftprüfungsantrag ab. Der Haftbefehl bleibe weiterhin bestehen, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Koller. Die Hauptverhandlung habe nichts ergeben, »was eine Bewertung zu Ihren Gunsten verändert hätte«, sage er dem 33 Jahre alten Angeklagten. Er soll Anschläge auf Politiker geplant und sich zudem eine falsche Identität als syrischer Geflüchteter zugelegt haben – wohl, um den Verdacht gegen Flüchtlinge zu richten. Er war nach seiner ersten Verhaftung im Februar 2017 am 13. Februar 2022 erneut festgenommen worden. (dpa/jW)