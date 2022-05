Kurdischer Aktivist in Bremen festgenommen

Karlsruhe. In Bremen hat die Bundesanwaltschaft einen kurdischen Aktivisten wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der als terroristische Vereinigung eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festnehmen lassen. Der türkische Staatsangehörige Özgür A. sei am Freitag festgenommen worden, erklärte die Behörde am Montag in Karlsruhe. Aktuell sei er Gebietsverantwortlicher für Hamburg, davor sei er für die Berlin und Saarland/Rheinland-Pfalz zuständig gewesen. A. soll dabei Spendengelder gesammelt und potentielle Spender »mit Nachdruck« zu Zahlungen veranlasst haben. A. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (AFP/jW)