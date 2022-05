Ermittlungen nach Störung von Scholz-Rede

Düsseldorf. Die Störung der Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Düsseldorf ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, werde derzeit »gegen Unbekannt« ermittelt. Gegen zwei Personen seien wegen Störung einer Versammlung Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen worden. Über Lautsprecher war von einer anderen Versammlung in unmittelbarer Nähe der DGB-Kundgebung lautes Glockenläuten abgespielt worden, so dass die Rede von Scholz zwischenzeitlich kaum zu hören war. Der WDR berichtete am Montag, Anhänger der »Querdenker«-Szene seien dafür verantwortlich gewesen. (dpa/jW)