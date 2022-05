Die Linke: Experten beginnen Aufarbeitung

Berlin. Die Partei Die Linke arbeitet nach Angaben ihrer Vorsitzenden Janine Wissler intensiv an der Aufarbeitung der Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen in den eigenen Reihen. In dieser Woche werde die vom Parteivorstand versprochene externe Expertengruppe zur Aufarbeitung der Vorfälle ihre Arbeit aufnehmen, sagte Wissler am Montag in Berlin. Es sei gelungen, dafür »professionelle, qualifizierte Menschen zu gewinnen, die sich dieser Sache annehmen werden«.

Der Parteivorstand hatte vor knapp zwei Wochen die »Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstruktur« mit Anwälten und Antigewaltexperten für die Aufklärung von Sexismus und sexuellen Übergriffen innerhalb der Partei beschlossen. Dem vorausgegangen war der Rücktrittt der Kovorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow. (dpa/jW)