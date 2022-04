USA: Migrantenkinder von Eltern getrennt

Washington. US-Behörden schätzen, dass in den USA noch immer 1.000 Kinder getrennt von ihren eingewanderten Eltern leben. Bislang hätten 200 Kinder wieder mit ihren Familien vereint werden können, die in der Amtszeit von Expräsident Donald Trump auseinandergerissen worden waren, sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einer Anhörung vor dem Kongress am Donnerstag (Ortszeit). »Es gibt jedoch noch etwa tausend weitere Kinder, die von ihren Eltern getrennt sind.« (AFP/jW)