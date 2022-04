Jungferninseln: Premier in USA verhaftet

Miami. Der Premierminister der Britischen Jungferninseln, Andrew Fahie, ist in den USA wegen Drogenhandels verhaftet worden. Die US-Drogenbehörde DEA teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass Agenten den britischen Politiker an einem Flughafen in Miami wegen Verschwörung zum Kokainhandel festgenommen hätten. Laut Miami Herald hätten er und die Leiterin der Hafenbehörde angeblich zugestimmt, Geld von verdeckten Ermittlern anzunehmen, die sich als mexikanische Drogenhändler ausgaben. Im Gegenzug sollten sie bei Kokaintransporten durch ihr Territorium ein Auge zudrücken.(AFP/jW)