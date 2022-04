Ecuador: Präsident will Rücktritt der Regierung

Quito. Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso hat seine Regierung zum Rücktritt aufgefordert. Ein knappes Jahr nach Amtsantritt erklärte der Konservative am Donnerstag (Ortszeit), wichtige Posten neu besetzen zu wollen. Er ernannte einen neuen Energieminister, am Dienstag hatte er bereits seinen Verteidigungsminister ersetzt. Auch die Ressorts für Landwirtschaft und Menschenrechte sollen neue Minister bekommen. Lasso hatte seine Amtszeit mit einer Offensive gegen die Drogenkriminalität in dem Land begonnen. Dies führte zu einem Anstieg der Verhaftungen, seit Februar vergangenen Jahres sind bereits 350 Inhaftierte getötet worden. (AFP/jW)