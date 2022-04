Kapitalvertreter gegen Lohnforderungen

Augsburg. Dem Kapital können die Löhne nicht niedrig genug sein. Obwohl Beschäftigte in den letzten zwei Jahren Reallohnverluste und niedrige Tarifabschlüsse hinnehmen mussten, forderte »Arbeitgeberpräsident« Rainer Dulger die Gewerkschaften in der Augsburger Allgemeinen (Freitag) zu zurückhaltenden Lohnforderungen auf. Man brauche moderate Tarifabschlüsse »im Sinne beider Sozialpartner, also der Unternehmer wie der Belegschaften«, fabulierte Dulger. Die von der IG BCE Anfang April beschlossene »Brückenlösung« habe da Vorbildcharakter. (dpa/jW)