Gewinnsprung für US-Ölkonzern Chevron

San Ramon. Die stark ansteigenden Ölpreise haben dem zweitgrößten US-Ölkonzern Chevron satte Gewinne beschert. Wie der Konzern am Freitag in San Ramon mitteilte, verdiente das Unternehmen im ersten Quartal unterm Strich 6,3 Milliarden US-Dollar (5,96 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 350 Prozent gegenüber dem Ergebnis im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg um 70 Prozent auf 54,4 Milliarden US-Dollar (51,82 Milliarden Euro). Unternehmen wie Chevron konnten stark von den spekulationsgetriebenen Energiepreisen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine profitieren. (dpa/jW)