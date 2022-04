Ungarn: Orban mit Bildung von Regierung beauftragt

Budapest. Ungarns Staatspräsident Janos Ader hat am Freitag den amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban mit einer weiteren Regierungsbildung beauftragt. Dieser nahm den Auftrag an, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MTI. Orbans ultrarechte Fidesz-Partei hatte die Parlamentswahl am 3. April klar gewonnen. Mit 135 von 199 Mandaten hat sie eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. (dpa/jW)