Ostjerusalem: Verletzte bei Protesten

Ostjerusalem. In Israel sind bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Einsatzkräften auf dem Tempelberg in Ostjerusalem zahlreiche Menschen verletzt worden. Am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA 42 Verletzte, bereits in den Wochen zuvor war es mehrfach zu Gewalt gekommen. Der Tempelberg steht unter jordanischer Verwaltung, während Israel für die Sicherheit zuständig ist. (dpa/jW)